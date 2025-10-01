「困っている人がいたら手を差し伸べたい」と思うのは、すてきな気持ちですよね。満員電車やバスの中で、高齢者や妊婦さんに席を譲ろうとした経験のある人も多いのではないでしょうか。ところが「『どうぞ座ってください』と声をかけたけれど、断られてしまった」という人も、実は少なくないようです。席を譲られて「失礼だ」と怒りだす人も…SNS上などでは「勇気を出して声をかけたのに断られてしまった」だけでなく、「みんな