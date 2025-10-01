世界的トレンドとして今注目を集めているデニムアイテム。大人も上品に穿けそうなマキシ丈のスカートが、今【GU（ジーユー）】ではお値下げ中。大人コーデの即戦力となりオールシーズン活躍するので、ぜひワードローブに迎えて。 カジュアルなのに女性らしいマキシ丈スカート 【GU】「ライトデニムフレアマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）