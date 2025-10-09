ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 大田区の「南国ラテン系物件」を内見 家賃は管理費込みで6万3000円 南米 第一印象 賃貸 家賃 洗濯機 YouTube 東京都 メキシコ 不動産 バレーボール livedoor ECHOES 大田区の「南国ラテン系物件」を内見 家賃は管理費込みで6万3000円 2025年10月9日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都大田区の「南国ラテン系物件」を内見する動画が公開された 築57年のビルの一室で、家賃は管理費込みで6万3000円とのこと 外観からカラフルなタイル装飾が施され、細部にまでこだわりが感じられる 記事を読む おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分