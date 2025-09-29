中国の国有電力会社の華能集団が甘粛省内に設けた正寧発電所では9月25日、世界最大規模の石炭火力炭素回収実証プロジェクトを開始しました。72時間の試運転を順調に終えたことを受けた上での商業運転の正式開始でした。中国はCCUS（炭素回収・利用・貯留）技術において、「百万トンレベルの工業化応用」を実現しました。二酸化炭素を回収する重要な施設である吸収塔は、27階建てのビルに相当する高さの巨大装置です。発電ユニット