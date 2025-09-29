28日、イスラエル軍のミサイル攻撃を受け倒壊するガザ市のビル（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】イスラエルのネタニヤフ首相は28日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた米国策定の「21項目の計画」は「最終決定に至っていない」と述べ、認識になお隔たりがあると示唆した。FOXニュースのインタビューで語った。トランプ米大統領は29日にネタニヤフ氏と会談し合意を直接迫る構えだが、思惑通りに進むかどうかは不透明