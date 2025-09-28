家事と育児に追われるこっさん(@33kossan33)。協力を求めるも、夫は真剣に取り合ってくれません。第3子が生まれて1年、夫婦げんかで離婚を切り出され…。どん底から、家族みんなが居心地よく過ごすための方法を見つけるまでの物語です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『魚田家の育児今昔物語』をどうぞごらんください。 ©33kossan33 ©33