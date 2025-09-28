イランに対する国連の制裁が日本時間の28日午前、再発動しました。アメリカは、イランに誠意をもって直接交渉に応じるよう要求しています。イランの核開発問題をめぐっては、イギリス、フランス、ドイツの3か国が先月、高濃縮ウランの製造を続けるイランは核合意に反しているとして、国連制裁を再発動させる「スナップバック」の手続きに入っていました。30日の期限が経過すると制裁が再発動するもので、これまで、ロシアと中国が