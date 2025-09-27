敵地・マリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連発となる55号本塁打に期待がかかる。25日（同26日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦には「1番・DH」で先発出場し、4回に4試合ぶりの54号2ランを放った。2024年に記録した自己最多で球団記録に並