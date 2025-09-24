#PR 【変わった間取り】アートな外観とのギャップが激しい癒し系3LDKを内見！という動画で、不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが、福岡市南区にある唯一無二の個性派賃貸マンションについてたっぷり語った。 動画の冒頭でゆっくり不動産さんは「池がでかいなぁ。空が青いなぁ」と呟きつつ、日常の散歩風景とともに物件の資料に目を通し、「むむむ」と思わず興奮した物件との出会いを紹介。外観を見た瞬間「コンクリ&