球団SNSが公開…球場の通路を歩く大谷【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板に臨む。レギュラーシーズンでは最後の登板になる見込み。試合前には球団公式SNSが大谷が私服姿で球場入りする様子を公開した。休養日を挟んで迎えたこの日。大谷はブルーのシャツに、契約を結ぶニューバランス社のス