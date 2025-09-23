ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ53HR¡õOPS1.015¡ÄÅê¼ê¤Ç¤â54K¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤È¤Ê¤ëMVPÌÏµ¼ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬40¿Í¤ÎÅêÉ¼¼ÔÃæ36¿Í¤«¤é1°ÌÉ¼¤ò½¸¤á¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤âMVPµé¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÆ±Æü»þÅÀ¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ153»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö53ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±1°Ì¤ÎOPS1.015¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·