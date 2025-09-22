ロシアのプーチン大統領は22日、アメリカとの核軍縮条約「新START」をめぐり、来年2月の失効後に1年間、延長する用意があると述べました。核兵器をめぐるアメリカとの対話に前向きな姿勢をアピールした形です。「新START」（＝新戦略兵器削減条約）は、アメリカとロシアの間で、戦略核弾頭や大陸間弾道ミサイルなどの数を制限することを定めた枠組みです。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は22日、安全保障会議で演説し