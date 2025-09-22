日本ハム戦の6回の第3打席で自打球が右足首付近へ■日本ハム ー ロッテ（22日・エスコンフィールド）ロッテ、藤岡裕大内野手が22日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に「6番・二塁」で先発出場。6回の第3打席で右足首付近に自打球を受け、直後の守備から交代した。藤岡は6回2死三塁で第3打席をむかえると、打ちにいった5球目が自打球となって右足首付近に受けた。苦痛に顔を歪め、バットを杖代わりに、足を引きずるよ