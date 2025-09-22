MLBで17年ぶりの大台到達ドジャースは21日（日本時間22日）、今季の本拠地試合の総観客数が球団史上初めて400万人を超えたと発表した。昨季のワールドシリーズ制覇を達成した強さに加え、規格外の活躍を見せる大谷翔平投手への注目度の高さも重なっているとみられ、ファンは「うおおお」「大谷様のおかげ」と沸き立っている。同日のジャイアンツ戦がレギュラーシーズン本拠地最終戦となり総観客数401万2470人に。1試合平均は4