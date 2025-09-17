記事のポイントバンダイはα世代への訴求のため、たまごっちをロブロックス上で展開した。「育てる喜び」と「失う体験」を核にIPの感情価値を再強化した。PR色を排し、体験とメッセージ性でグローバルファン層を拡大した。1996年の発売から29年。国内外累計出荷数1億個を売り上げた「たまごっち」が、ゲームプラットフォーム「ロブロックス（Roblox）」で新たな挑戦を始めている。デイリーアクティブユーザー9780万人以上（2024年