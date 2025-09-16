ロシアの女性パンクバンド「プッシー・ライオットのメンバー５人に対し、モスクワ・バスマンヌイ地区裁判所は、軍事偽情報拡散の罪で、欠席裁判で８年から１３年の刑を言い渡した。ロシアメディア「メディアゾナ」が１５日、報じた。プッシー・ライオットは、海外を拠点に反プーチン活動を行っているため、ロシアの裁判所ではメンバー不在の欠席裁判が行われていた。メンバーは２件の罪に問われていた。１件目は、２０２２年