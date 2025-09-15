【J1第29節】(味スタ)FC東京 1-0(前半0-0)東京V<得点者>[F]長倉幹樹(60分)<警告>[F]森重真人(40分)、マルセロ・ヒアン(43分)、長倉幹樹(90分)[東]平川怜(86分)観衆:37,424人主審:山本雄大├“東京ダービー”制したのはFC東京! 長倉幹樹が接戦に終止符打つループ弾、東京VはJ1昇格後のダービーで初黒星├長友佑都は誰も眠らせない「僕も眠れないし、サポーターも眠れない」、時差ボケ関係なしのフル稼働で興奮のダービ