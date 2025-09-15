9月12日、シンガーソングライターの優里が、自身のInstagramにオフショットを投稿した。ただ、彼の身体に入ったタトゥーに動揺が広がっているようだ。優里は9月から12月にかけて、日本全国10都市とアジア各国を回るツアーを開催している。冒頭のInstagramには、《上海でも古着見てる》とつづった写真をアップした。「翌日の13日に上海公演があったため、前日に上海の古着ショップを訪れたようです。優里さんは白のタンクトップ