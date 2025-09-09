高崎中央ポニーの大型捕手・大澤羅生元プロ野球のコーチも認める好素材の中学生だ。ポニーリーグの全日本選手権を制した高崎中央ポニー（群馬）で主将を務める大澤羅生（らい＝3年）。178センチの大型捕手はプロ野球選手を目指して腕を磨いている。元巨人トレーニングコーチで、現在は巨人の野球振興部長を務める倉俣徹監督は「高校からプロ入りできるレベルの選手」とその能力に太鼓判を押す。高崎中央は中学硬式野球5リーグ