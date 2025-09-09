石破茂首相（自民党総裁）が7日に退陣を表明したことを受け、自民党では”総裁選レース”が早くも熱を帯びている。【写真】「ファーストレディー」がコンセプトのベージュワンピで登壇する滝川クリステル首相が退陣を表明した翌8日には早くも茂木敏充・前幹事長が立候補の意向を表明し、先陣を切った。茂木氏は「私のすべてをこの国に捧げたい」と並々ならぬ意欲を示している。続いて8日夕方には林芳正・官房長官が出馬する意