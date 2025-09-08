大谷翔平の47、48号2連発で何とか連敗を5で止めたドジャース。だが、負けられない戦いは、まだまだ続く。ナ・リーグ西地区の2位パドレスも決して調子がいいとは言えないが、現地時間9月7日（日本時間8日）現在、ド軍とパ軍の差はわずか1ゲームしかないからだ。ただし、パ軍とはあくまでも地区優勝を争う上でのライバル。21世紀初となるワールドシリーズ（WS）連覇を目指すド軍としては、パ軍だけを気にしてはいられない。ポス