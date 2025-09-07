山本由伸が9回2死までノーノー、あと1人で降板後にまさかの逆転劇【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）ドジャースは6日（日本時間7日）のオリオールズ戦で、山本由伸投手が9回2死までノーヒットに抑えたにも関わらず、救援陣が乱れて衝撃的な逆転サヨナラ負け。5連敗となり、ナ・リーグ西地区で首位に立っているものの、2位パドレスとの差はわずか1ゲームに縮まった。チームの混乱ぶりを象徴するか