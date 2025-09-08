アニメ「暗殺教室」の放送10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』の一環として、2026年3月20日（金）に全国公開となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が発表され、ティザービジュアルと特報映像も同時に公開された。『暗殺教室』は、2012年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」で連載され、累計発行部数2700万部を超える人気マンガ。2015年から2016年にかけて放送されたアニメは、2025年に放送10周年