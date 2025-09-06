「ミスター荒波」麻薬取締法違反容疑で家宅捜索を受け、9月2日にサントリーHD会長を辞任した新浪剛史氏。かつて社長・会長を歴任したコンビニエンス大手のローソンで、彼はそう呼ばれ、恐れられていたという。ローソンの元関係者が、その人柄を振り返る。「もとより厳しいイメージではありましたが、会長就任にともない、自ら招へいした玉塚元一社長への態度はとくにでしたね。社員のいる前で平然とこき下ろしたこともありました