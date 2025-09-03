ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、9月3日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演。対話型生成AIの問題点、課題点について、アメリカでの実例をもとに解説した。 小倉孝保「（今年の4月、アメリカで）アダム・レインさんという16歳の高校2年生が自宅で自殺している