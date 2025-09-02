1日から2日未明にかけて大分県内で住宅火災が相次ぎ発生し、中津市では64歳の女性が全身にやけどを負いました。 【写真を見る】集合住宅の1室が燃える火事60代女性が全身やけど大分県内で住宅火災相次ぐ 1日午後6時前、中津市是則で木造平屋の集合住宅の1室が焼ける火事がありました。この部屋に住む64歳の女性が全身にやけどを負い、市内の病院に運ばれ手当てを受けています。 また、2日午前0時40分ごろ、別府市楠町で「住