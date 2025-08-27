8月25日、6人組アイドルグループ「Kis-My-Ft2」（以下、キスマイ）の千賀健永（けんと）、二階堂高嗣、宮田俊哉が、バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演し、デビュー当時のエピソードを語った。3人のトークに関して、中居正広の騒動による影響を感じるファンも多かったようだ。キスマイは2011年にCDデビューし、2025年でデビュー14周年を迎えたが、番組に出演した3人はデビュー当時 “格差” があったことを明か