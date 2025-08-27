もし3者会談が決まれば、プーチンとゼレンスキーの顔合わせは2019年のパリでの会談以来6年ぶり、侵攻後では初の直接対峙となる米アラスカでの米ロ首脳会談を皮切りに、ホワイトハウスにゼレンスキーと欧州首脳が集結。次に噂されるのは、アメリカとロシア、そしてウクライナが一堂に会する前代未聞の3者会談。停戦への道筋は本当に見え始めたのか――。その先に広がるのは、プーチンが描いた世界？【写真】ゼレンスキー＆欧州首脳