Netflixの人気シリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が、9月25日に配信開始される。メイン予告＆キーアート＆新規場面カットが一挙解禁となった。【動画】『今際の国のアリス』シーズン3、予告映像原作は麻生羽呂による大ヒット漫画『今際の国のアリス』（全18巻／小学館）。2010年から16年まで「週刊少年サンデー」などで連載され、20〜21年には新章『今際の国のアリスRETRY』も刊行された。Netflixシリーズとして山崎賢人