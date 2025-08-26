ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 遺体にやけどや切り傷、眼球摘出など…ロシアで拷問を受けた可能性も… ロシア ウクライナ ゴシップ 海外・国際ニュース 読売新聞オンライン 遺体にやけどや切り傷、眼球摘出など…ロシアで拷問を受けた可能性も？ 2025年8月26日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 取材中に露当局に拘束され、収容中に死亡したとされるウクライナ人記者 2月に遺体が返還されたが「拷問を受けた傷」があり、注目が高まった やけどや切り傷があったほか、脳、眼球、気管の一部が摘出されていたという 記事を読む おすすめ記事 別れても未練が残り元カレと関係を続けていた。ある日、元カレのSNSを見たら…／身の毛がよだつゾッとした話 2025年8月19日 21時30分 逮捕された特殊詐欺グループのカンボジア拠点を知る元刑事に聞く その実態と手口「被害者は若者に」 2025年8月22日 17時10分 裏切りの果てに…「関ヶ原の戦い」で寝返った戦国武将たちのその後【西軍編】 2025年8月19日 15時28分 要塞と化したザポリージャ原発、意に沿わない従業員には拷問も…ロシア軍の占領続けば「大事故に」 2025年8月22日 5時0分