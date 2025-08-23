¡ØJ¥ê¡¼¥°¤Îº£¡Ù¤òÅÁ¤¨¤ëJÏÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¡¦ÅÄÃæ¹ÉÌ´¤µ¤ó¡ÖÄ¹Ìî¸©¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØN¥Þ¥¬¡Ù¡×¡¦ÎëÌÚ¹¯¹À¤µ¤ó¡ÖÆÊÌÚ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î2¿Í¤¬½¸¹ç¤·¡ØACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Î¿·²ÃÆþ¡¢¼ò°æ¿ò°ì¤È¥¿¡¼¥ì¥¹¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¡©¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢þ´ØÏ¢LIVE¡¦±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤ë¿¿²Æ¤Î·èÀï¤òÅ¸Ë¾¡£J3ÈÖµ­¼ÔºÂÃÌ²ñ¥é¥¤¥Ö¡Ú¶âÂô¡ßÆÊÌÚSC¡ßÄ¹Ìî¡Û