通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテンツサービス「みるハコ」では、女性VTuberグループ・ホロライブの第4期生・天音かなたの初ソロライブの映像を、9月14日から10月13日まで配信する。『Amane Kanata 1st Solo Live “LOCK ON”』○唯一無二の歌声と会場を埋め尽くすファンの熱気配信されるのは、8月13日に東京・有明アリーナで開催された『Amane Kanata 1st Solo Live “LOCK ON”』。対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO