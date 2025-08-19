宿泊施設で68人が下痢や腹痛山梨の宿泊施設で、68人の集団食中毒があった。8月7日から8日にかけて、山梨・北杜市の宿泊施設「小金井市立清里山荘」に滞在していた10代の男女64人を含む68人が下痢や腹痛を訴えた。ウエルシュ菌検出され集団食中毒と断定一部の人からウエルシュ菌が検出された。県はこの施設の食事が原因の集団食中毒と断定し、施設を3日間の営業停止処分にした。（フジテレビ社会部）