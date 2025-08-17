女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、8月17日に放送されたラジオ番組「Volkswagen DRIVING WITH YOU」（J-WAVE）に出演。2022年の連続ドラマ「オールドルーキー」（TBS系）で共演して以来、仲良しの女優・芳根京子（28歳）との“箱根旅行”について語った。この日、生田は「女優の芳根京子ちゃんとお友だちなんですが、芳根ちゃん、“きょんちゃん”と呼んでるんですが」と切り出し、「実は芳根ちゃんと一緒に、箱根にね、1泊の旅行