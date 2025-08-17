生田絵梨花が芳根京子と“箱根旅行”、人生初のアウトレットは「すっごい楽しくて」
女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、8月17日に放送されたラジオ番組「Volkswagen DRIVING WITH YOU」（J-WAVE）に出演。2022年の連続ドラマ「オールドルーキー」（TBS系）で共演して以来、仲良しの女優・芳根京子（28歳）との“箱根旅行”について語った。
この日、生田は「女優の芳根京子ちゃんとお友だちなんですが、芳根ちゃん、“きょんちゃん”と呼んでるんですが」と切り出し、「実は芳根ちゃんと一緒に、箱根にね、1泊の旅行しに行ったんですよ。なんか温泉とかご飯とか自然満喫しながらゆっくりできたらいいね〜なんて言って、ドライブ、芳根ちゃんが運転してくれて」と語る。
そして、泊まった宿の部屋にピアノがあり、芳根との連弾動画を撮影してインスタに投稿したことについて話し、「もちろんご飯も美味しかったし、温泉もめちゃめちゃ癒されました」と、箱根の温泉をゆっくりと楽しんだという。
また、「翌日ね、御殿場のアウトレット行ったんですよ。私、アウトレットって人生で初めて行って。どんな感じなんだろう？ と思ったんですけど、なんかすっごい楽しくて。しっかり買い物しましたね。帰る頃には紙袋を両手でいっぱい抱えながら帰りました」と、人生初のアウトレットモールも満喫し、「めちゃくちゃ楽しい1泊2日の旅でした」と報告した。
ちなみに、この“箱根旅行”は当初、同じく「オールドルーキー」で共演した女優・岡崎紗絵（29歳）も含めて3人で行く予定だったそうだが、直前で岡崎が仕事のため行けなくなってしまったのだとか。生田のInstagramでは、芳根が「次は3人でねっ」、岡崎も「行きたかった 次回は必ず！！」とコメントしている。
