20年以上のVAIOマニア、赤松健氏"俺たちのVAIO"が戻ってくる!?かつて一世を風靡したVAIO。ソニーからの身売り後は法人向けにシフトし、黒字化を達成したものの世間ではすっかり影が薄いのが正直なところ......。しかし、ノジマ傘下となった今年、その好調ぶりが評判だ。ジョブズ率いるAppleをも脅かしたVAIOの歴史を振り返りつつ、再び世界で躍進するための勝ち筋を考える！＊＊＊■実は独立後は堅実に成長を続けていた