◇明治安田Ｊ２リーグ▽第２６節磐田３−１水戸（１６日・ケーズデンキスタジアム水戸）ジュビロ磐田はアウェーで首位・水戸に３―１で快勝し、３試合ぶりに白星をつかんだ。新助っ人のＭＦグスタボ・シルバ（２７）は前半８分に先制点を決めると、続く１４分にはＭＦ倍井謙（２４）の追加点をアシスト。後半はＰＫで１点返されたが、途中出場のＦＷ渡辺りょう（２８）が３点目を決め、勝負を決定づけた。水戸の夜空に磐田