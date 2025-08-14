YouTuberも体が資本だ（写真はイメージ） J-CASTニュース

登録者248万人のYouTuberグループのメンバーが活動休止「喉に腫瘍が...」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 登録者248万人の3人組YouTuber「Kevin's English Room」
  • 12日にチャンネルを更新し、メンバーのかけの活動休止を発表した
  • 「喉に腫瘍が見つかりまして。それを摘出する手術を受ける」と説明した

◆「Kevin's English Room」のメンバーが活動休止

記事を読む

おすすめ記事

  • 　ジェシー・Ｊ
    初期乳がんを公表の人気英歌手　6月に続き年内にもまた手術へ 2025年8月12日 14時0分
  • YouTube（c）Jirapong/stock.adobe.com
    101歳YouTuberが死去　共演＆介護の孫が報告「最高に楽しめた」「寄り添えたのはYouTubeのおかげ」最後は涙声 2025年8月9日 18時30分
  • RちゃんInstagramより
    人気YouTuber・Rちゃん、恋人との破局報告「マジで悔しい」 2025年8月11日 21時12分
  • 小林よしのり氏、脳梗塞で入院
    小林よしのり氏、脳梗塞で入院「左半身に痺れ、脳内に血栓があちこちある」　『おぼっちゃまくん』『ゴーマニズム宣言』などヒット 2025年8月14日 15時51分
  • 兄ネコの健康診断で病院へ→帰宅した瞬間、弟ネコが駆け寄ってきて…尊すぎる『まさかの行動』に「優しい」「心配してたのかな」と感動の声
    兄ネコの健康診断で病院へ→帰宅した瞬間、弟ネコが駆け寄ってきて…尊すぎる『まさかの行動』に「優しい」「心配してたのかな」と感動の声 2025年8月14日 6時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. なぜ市営住宅にアルファードが
    3. 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
    4. 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    5. 5. 息子が成人と性的な事した 発覚
    6. 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    7. 7. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    8. 8. 男性不明「行動が変容したクマ」
    9. 9. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    10. 10. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    1. 11. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    2. 12. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 13. 役員退任 きんに君と女性の関係
    4. 14. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    5. 15. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    6. 16. ジャック・スパロウ役に復帰か
    7. 17. やらない方がよかったリフォーム
    8. 18. クマ襲撃 登山男性の安否不明
    9. 19. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    10. 20. 実は高学歴だったラウールの素顔
    1. 1. カミソリ飲んだような激痛…流行
    2. 2. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    3. 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
    4. 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
    5. 5. クマ襲撃 登山男性の安否不明
    6. 6. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
    7. 7. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
    8. 8. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
    9. 9. ガンホー 元従業員が3億円超流出
    10. 10. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
    1. 11. misono 参院選に出馬予定だった
    2. 12. 左手のないサルに噛まれ救急搬送
    3. 13. クマ襲撃で男性不明 入山断念
    4. 14. 甲子園に爆破予告 容疑者を逮捕
    5. 15. ハッピーセットに購入制限実施へ
    6. 16. 黒ミャクミャクで高額転売狙った
    7. 17. 熱中症で死亡 ベッドが体液吸う
    8. 18. 都内のコロナ感染 8週連続で増加
    9. 19. ハーモニーランドにはしか患者
    10. 20. 犬カフェでチワワを窃盗 暴言も
    1. 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    2. 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
    3. 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    4. 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
    5. 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
    6. 6. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    9. 9. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
    10. 10. 生活保護しか すべて終わった母
    1. 11. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    2. 12. 夜食には油がおすすめ 4つの理由
    3. 13. 出産し180度変わった夫婦関係
    4. 14. アフリカ開発会議の政府代表に岸田前首相
    5. 15. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    6. 16. 夏休みは何を? 小学校先生の実態
    7. 17. アラスカ米軍基地での米ロ首脳会談はプーチン氏の“晴れ舞台”に…トランプ大統領はロシアの思惑にまんまとハマる
    8. 18. パワハラ発覚 しっぺ返しの実態
    9. 19. 日本 子どもの幸福度も低水準に
    10. 20. 世良氏の衝撃的髪形に注目集まる
    1. 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
    2. 2. 旭日旗? オアシス投稿に批判
    3. 3. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
    4. 4. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
    5. 5. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
    6. 6. 中国企業16社 私的に事務所開設
    7. 7. K-POP 貧弱な韓国の公演インフラ
    8. 8. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
    9. 9. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
    10. 10. 「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた
    1. 11. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    2. 12. トランプ氏再選後 有名人脱米
    3. 13. トランプ政権 UCLAに和解金要求
    4. 14. 米「黄岩島」の中国領海に侵入
    5. 15. 認知症 日常生活に支障を来す?
    6. 16. 中国「ブルー成長極」の確保へ
    7. 17. 韓国ドラマ 元カノへの配慮も?
    8. 18. 不動産大手 華南城に清算命令
    9. 19. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
    10. 20. 1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. やらない方がよかったリフォーム
    3. 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
    4. 4. 東京からの客びっくり 米が激安
    5. 5. 美人な20代看護師 月収を明かす
    6. 6. セブンプレミアムゴールドの魅力
    7. 7. ヤフオクに異常な価格の現金出品
    8. 8. 旅行費用 安く抑える方法は?
    9. 9. 不動産投資「マル秘テクニック」
    10. 10. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
    1. 11. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
    2. 12. 年代別&業種別 日本の平均年収
    3. 13. マック ポケカ配布が早く終了
    4. 14. 推し活に最適な「携帯プラン」
    5. 15. 投資商品の購入 要注意な言動
    6. 16. 電通の赤字754億円 業績下方修正
    7. 17. NY円、146円台後半
    8. 18. 「すしポリス」に米国猛反発 火付け役は中国、韓国人?
    9. 19. エイプリルフール実施サイト2018
    10. 20. 定年後の生活「余裕あるはず」
    1. 1. YouTube AIでユーザーの年齢推定
    2. 2. Windows10サポート終了へ 米主張
    3. 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
    4. 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
    5. 5. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
    6. 6. Facebook News、パブリッシャー5社の取材でわかったこと ： ゲームチェンジャーではない
    7. 7. 落とし物常習犯 必見！ 新生活にぜひ準備したいスマートトラッカーの使い方＆選び方
    8. 8. Mozilla、複数の脆弱性を修正したFirefox 96とThunderbird 91.5リリース
    9. 9. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
    10. 10. アプリ市場をデータで解析！「モバイルアプリトレンド2025」日本版レポート オンライン記者発表
    1. 11. Xperia 気に入っている点の一つ
    2. 12. iPadで描こう！ - iPadOS 26の「資料をたくさん広げられるウィンドウ表示機能」が便利
    3. 13. サイボーグか？ 低周波で早押し力をアップさせる装置を自作
    4. 14. "みんなのうた"問題映像を検証
    5. 15. ポケモンGO『フリーザー・デイ』とゼニガメ大量発生は4日朝9時から。ボーナスと注意事項
    6. 16. フクロウの羽に自動車の技術を-- 2019年のThinkPadで生まれ変わった冷却技術
    7. 17. パーソナルクーラーで手軽に涼しく！ テレワークやお風呂上がりにおすすめ
    8. 18. Amazonで日用品が最大35%オフ
    9. 19. ヤマダ 船井破産報道受け発表
    10. 20. 「そろそろ出番です！」　送風重視の夏家電ベストバイ【即買いガジェット】
    1. 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    2. 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    4. 4. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
    5. 5. 大谷の快投に敵地実況も呆れ声
    6. 6. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
    7. 7. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
    8. 8. 大谷 MLB初のメジャー初記録達成
    9. 9. 桑田監督 G岡本は「怖さが出た」
    10. 10. 大谷翔平の降板 ド軍監督が言及
    1. 11. 乾貴士が語るサッカー界の今後
    2. 12. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    3. 13. 中村敬斗を手放す気なしか 海外
    4. 14. 100m障害 パリ五輪代表の声が涙
    5. 15. F1レッドブル 2番手争いで対立か
    6. 16. 甲子園 応援団の「悲劇」に
    7. 17. 石井大智「セ界一」に肩を並べる
    8. 18. ソフトB首位 2位とゲーム差拡大
    9. 19. 朝ドラの家族イラストに反響
    10. 20. 全英オープン 日本語で会話も
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    3. 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    4. 4. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    5. 5. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    6. 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
    7. 7. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    8. 8. ジャック・スパロウ役に復帰か
    9. 9. 実は高学歴だったラウールの素顔
    10. 10. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    1. 11. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    2. 12. あいみょん タトゥー入れた背景
    3. 13. 蒼井そらに唖然…誕生日全然違う
    4. 14. この子に罪ない あのに同情の声
    5. 15. ナダルが旅行先で連行される
    6. 16. 「き〇たま投稿」でアイドル物議
    7. 17. 意味深…佐々木希のインスタ異変
    8. 18. 武井壮 日本人の精神は「国宝」
    9. 19. ヒカキン超重大発表 内容に賛否
    10. 20. 辛坊「運が悪けりゃ死んでた」
    1. 1. 評価低くても...47歳転職の理由
    2. 2. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
    3. 3. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    4. 4. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
    5. 5. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    6. 6. しまむらの「即買い」バッグ続々
    7. 7. 白雪姫を現代風に 11万いいね
    8. 8. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    9. 9. 楽なのに「穿くだけ」叶える名品
    10. 10. 女性だけに超能力が遺伝する家
    1. 11. 「KATHARINE HAMNETT」秋新作
    2. 12. 暑い夏こそワンピースが楽に
    3. 13. しまむらの淡色ワンピが可愛い
    4. 14. 夜のデートで印象左右する眉&髪
    5. 15. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
    6. 16. Amazon宣伝でAmazonを宣伝
    7. 17. 「推し色スイーツ」が新体験に
    8. 18. ミスドにディズニーコラボ新作
    9. 19. 夏コミティアに「僕らの夏と灰」
    10. 20. 脈ありって思っていい？ 男性の「何気ない行動」の意味とは
    x