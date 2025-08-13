背びれに発信機が取り付けられたイルカ＝6月中旬（福井県提供）福井県は13日、2022年から同県の海水浴場などで少なくとも53人にかみつくなどしてけがをさせたとみられるイルカが、敦賀半島北部の海域で死んでいるのが見つかったと発表した。県は今年6月、背びれに発信機を取り付けるなどの対策を取っていたが、7月1日以降行方が分からなくなっていた。県によると、8月13日正午ごろ、敦賀半島北部の海域で漂流しているイルカの