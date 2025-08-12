OsakaMetro・なんば駅から徒歩2分！ 繁華街にたたずむ夜パフェ専門店「夜パフェ専門店 Number Kuma」があるのは、アクセス至便なOsakaMetro・なんば駅13番出口から徒歩2分の場所。まずは御堂筋に出て左（北）へ。角にあるホテル「ファーストキャビン」を左折したらすぐ。難波新地四番丁筋の左（南）側にお店が見えてきます。熊のイラストと店名が描かれた大きな白いのれんが目印です。階段で2階に上がったところに店舗はあります。