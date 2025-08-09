◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦(9日、横浜BUNTAI)卓球の伊藤美誠選手が中国選手相手にフルゲームの末、2-3(11-6、3-11、7-11、11-8、10-12)で2回戦敗退となりました。伊藤選手(世界ランク8位)はこの日、2回戦で中国の石洵瑶選手(同15位)と対戦。第1ゲームを先取した伊藤選手は第2、第3ゲームを連取されて追い込まれるも、第4ゲームでは終盤にリードを奪って勝ちきりました。勝負の第5ゲーム、石選手にリードされるもデュー