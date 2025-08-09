「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）シングルス１回戦が行われ、女子は世界ランク６位の張本美和（１７）＝木下グループ＝が同１０位の申裕斌（韓国）に３−２で競り勝った。９日の２回戦で早田ひな（日本生命）と対戦する。橋本帆乃香（デンソー）は鄭怡静（台湾）にストレートで快勝した。男子は篠塚大登（愛知工大）が呉羿誠（韓国）に１−３で敗れた。第１ゲームから圧倒した。張本美は鋭い