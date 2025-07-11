巨人が元ＤｅＮＡの乙坂智外野手（３１）の入団テストを行うことが１０日、分かった。１１日から２軍練習に参加して動きをチェックする。パンチ力ある打撃が魅力で、２２年からメキシカンリーグなど海外で経験を積み、６月２８日（現地時間）に米マリナーズ傘下の３Ａタコマを自由契約となり動向が注目されていた。打線が得点力不足に苦しみ、外野手が固定できていない阿部巨人に新風が吹く可能性が出てきた。チームはこの日、広