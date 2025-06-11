2015年に群像新人文学賞を受賞したデビュー作の『十七八より』から最新作の『二十四五』まで、精力的に作品を発表し続け、読者を魅了してやまない作家・乗代雄介。デビュー10周年を記念して、『群像』2025年6月号より、江南亜美子さんによるロングインタビュー「二つのライフワークと「書くこと」について」を特別にお届けします。作家としての設計シート江南：デビュー10周年、おめでとうございます。乗代さんの作品は、デビュー