全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のビストロ店『couscous Rougir（クスクスルージール）』です。クスクスはもちろん、多彩なアラカルトも魅力下北沢の路地裏に、こんなに居心地よく、かつ個性的なメニューの“クスクス”をメインに掲げるビストロがあったとは。加えて、肉・魚・野菜を使ったアラカルトメニューも常時20種ほど用意があり、それら料理に寄り添う