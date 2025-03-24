国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）と、韓国のNGOの転換期正義ワーキンググループ（TJWG）は5日、「新型コロナ関連の抑圧の実態に関する脱北者の証言」という内容の文章を公開した。これは、2020年から2023年の間に脱北した3人の男性と5人の女性と行った面接調査に基づくものだ。黄海南道（ファンヘナムド）碧城（ピョクソン）で米屋を営み、2023年5月に脱北したキム・イルヒョクさんは、2012年から2019年までは一