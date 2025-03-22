7000万円超あった両親の老後資金が13年間で半減してしまったのはなぜか。家計相談を受けたFPの畠中雅子さんは「原因は浪費家計にある。食費の次に支出額が大きいのは同居する50歳の長女への月5万〜7万円のこづかい。このままでは80歳手前の両親が他界する前に貯蓄は底を突き、同居する2人の働かない娘は生活保護を受けることになる」という――。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■アラフィ