近年ではSteam DeckやROG Allyなど、ハンドヘルド(携帯)ゲーミングPCが数多くリリースされています。市場調査会社のIDCが世界中で出荷されたハンドヘルドゲーミングPCの台数を調査した結果、2022年から2024年までの3年間で約600万台が出荷されていたことが明らかになりました。Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2024-2028: Spending Rebound Expected Next Yearhttps://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US50814