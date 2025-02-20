2月18日、日本テレビ系のバラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（以下『世界仰天ニュース』）の2時間スペシャルが放送された。長らく番組のMCを務めていた元「SMAP」の中居正広の“不在”を実感する場面があったようだ。2001年にスタートした同番組は、笑福亭鶴瓶と中居の2人がMCを務めてきた。しかし2024年12月、中居の「女性トラブル」が発覚したことにより、年明け1月7日放送の特番では、中居の出演シーンがすべてカット