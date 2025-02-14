献体写真の公開などのSNS不適切投稿の騒動を起こした女性外科医をめぐって、擁護発言を繰り返していた東京美容外科の統括院長、麻生泰氏が14日、一時休止していたX（旧ツイッター）を再開した。麻生氏は先月10日にXの一時休止を報告し、以降はスタッフによる告知などの投稿のみとなっていたが、約1カ月ぶりに「Xに戻って来ました。休養としては短いですので、緩々と呟きます」と投稿。「炎上気質ですので、気を悪くされる方がいら